Francesco Monte e Giulia Salemi si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip dove era scattato il colpo di fulmine. Una relazione che è proseguita per pochi mesi e che la scorsa settimana è giunta al capolinea, con l’annuncio di lei sul profilo Instagram a cui era seguito a stretto giro il commento dell’ex tronista: “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine“. Gli amori nati in tv, in particolar modo nei reality, possono suscitare l’affetto dei “fan” che incitano e sostengono i protagonisti con messaggi e apprezzamenti vari.

Due ragazze, per esempio, nelle scorse settimane avevano perfino dedicato loro un tatuaggio: una incidendo sulla pelle i loro nomi, l’altra tatuandosi la scritta “Fralemi”, una crasi di Fancesco e Salemi. Una settimana dopo la rottura i commenti degli utenti hanno superato i limiti tra insulti, cattiverie di ogni tipo fino alle minacce di morte al ragazzo pugliese. Attacchi che hanno suscitato il commento furioso di Monte: “Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza?“.

L’ex tronista continua: “Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film. Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi. Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!”.

Monte era già finito al centro del gossip per le relazioni con Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese. Nei giorni scorsi Dagospia aveva parlato di una nuova relazione con la modella Maria Josè, una notte di fuoco a Ibiza. L’ex della Salemi ha smentito però a Tabloid.it: “Una ca**ta come tutte le altre. Basta così”.