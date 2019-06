Perisic ha denunciato l'accaduto al Comando Provinciale dei Carabinieri di via Moscova, soprattutto quello che lo ha lasciato perplesso è stato il fatto che la porta non presentava nessun segno di scasso. Inoltre il prestigioso palazzo dispone di un servizio di portineria, operativo 24 ore su 24

Brutta sorpresa per il centrocampista dell’Inter Ivan Perisic, al ritorno dalle qualificazioni agli Europei 2020 con la Croazia. Il campione e la moglie appena rientrati nella loro casa, al diciannovesimo piano della celebre e prestigiosa torre del Bosco Verticale a Milano, si sono accorti di un furto molto strano. Infatti dal primo cassetto della cassettiera mancavano tre orologi dal valore di 80mila euro. Precisamente due erano della moglie del calciatore, ossia un Rolex del valore di 20mila euro, e un Audemars Piguet in edizione limitata, modello Carolina Bucci, da 50mila euro. Il terzo orologio invece era di Perisic, un Hublot da 12mila euro. Il ladro, o i ladri, non hanno toccato i contanti e altri oggetti di valore presenti nell’appartamento.

Perisic ha denunciato l’accaduto al Comando Provinciale dei Carabinieri di via Moscova, soprattutto quello che lo ha lasciato perplesso è stato il fatto che la porta non presentava nessun segno di scasso. Inoltre il prestigioso palazzo dispone di un servizio di portineria, operativo 24 ore su 24. La copia delle chiavi dei condomini, anche quando sono assenti, possono essere lasciate a persone precedentemente autorizzate. In portineria c’è l’obbligo di firmare un registro quando si prendono e riconsegnano le chiavi dell’appartamento. Nel caso specifico l’unica persona autorizzata dalla famiglia Perisic è la domestica, straniera di 50 anni, che è stata registrata due volte ai primi di giugno. I Carabinieri sono già al lavoro per far luce sull’accaduto.