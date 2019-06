Un altro consigliere del Csm che incontrò i deputati del Pd ha dato le dimissioni. Si tratta di Corrado Cartoni, che prima di entrare nell’organismo di autogoverno della magistratura era giudice a Roma, e che a ilfattoquotidiano.it aveva definito come “casuale” l’incontro con l’ex ministro Luca Lotti e l’ex leader di Magistratura Indipendente Cosimo Maria Ferri. Prima di un’assemblea proprio della corrente di Ferri Cartoni a ilfatto.it aveva detto che quella di Lotti era stata “sostanzialmente” un’imboscata. Oggi invece al Corriere della Sera Cartoni si è difeso così: “Io non ho parlato di nomine. Dormivo. Eravamo stati a cena con Cosimo Ferri e altri colleghi. Poi lui aveva detto perché non venite in albergo da me che dopo viene anche un altro consigliere del Csm. Ma nessuno di noi sapeva che sarebbe arrivato Lotti. Ci siamo accomodati su un divano e, vabbè, mi ero addormentato. Infatti Ferri lo dice: si è svegliato Corrado”. Vedere Lotti, ha aggiunto Cartoni, “mi è sembrato improprio, ma strano no perché quando abbiamo dovuto votare il vicepresidente, Benedetti perse per due voti, noi portammo Ermini che vinse per 13 a 11. Le trattative furono impegnative. E che Lotti fosse tra i protagonisti non glielo posso smentire”, dichiara Cartoni, che tuttavia ammette: “L’errore c’è stato. Non sapevamo che Ferri lo avrebbe fatto arrivare, ma saremmo dovuti andare via”. “Io con le nomine non ho avuto nulla a che fare”, ribadisce Cartoni. “Mi sarei dimesso, ma sembrava un’ammissione di colpe che non ho e mi sono autosospeso. Ma valuto”. In merito ai problemi con Ermini, “a volte ha un atteggiamento più politico che giuridico”, afferma. Sulla possibilità che il caso non sia finito qui, “Palamara parlava con il mondo. Può uscire di tutto”.