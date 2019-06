“Se quando raggiungerò Laura in Francia faremo ‘astinenza’ sessuale oppure no? Quando sarò lì lascerò Laura concentrata, è il mister che decide, le ragazze staranno insieme tra loro per rimanere più concentrate”. A svelare i retroscena più privati dei Mondiali di calcio femminile è Cristian Cottarelli, il fidanzato del portiere della Nazionale Laura Giuliani, anche lui portiere, ai microfoni di Un giorno da pecora.

“Negli appuntamenti sportivi decisivi come questo mondiale c’è chi dice che dal punto di vista sessuale gli atleti dovrebbero fare ‘astinenza’ e chi invece crede che fare del sesso aiuti le prestazioni in campo. Lei e la sua compagna, dunque, siete più per ‘l’astinenza’?”, gli chiedono irriverenti i conduttori. “Sì, diciamo di si”. “Non è allora che sotto sotto spera che la nazionale venga eliminata il prima possibile così da poter rivedere liberamente la sua fidanzata?” “No, no, più le ragazze vanno avanti e meglio è. Sarà più bello quando lei tornerà“, ha spiegato Cristian Cottarelli che ha conosciuto Laura Giuliani “tramite un’amica comune, e quotidianamente condividiamo la passione per il calcio, di cui parliamo molto anche a casa”.