In qualità di Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati, Angelina Jolie ha fatto visita a diversi campi di rifugiati al confine tra Colombia e Venezuela: le immagini dell’attrice, vestita con una tunica con la sigla dell’Unhcr, hanno fatto il giro del web scatenando ansia e indignazione per la sua magrezza. “Sta diventando sempre più magra e pallida“, hanno commentato sui social molti fan dell’attrice preoccupati per le condizioni di salute dell’ex moglie di Brad Pitt.

Stando ai rumors pubblicati dai tabloid americani, Angelina Jolie risentirebbe ancora degli effetti del cancro al seno che ha dovuto affrontare qualche anno fa, sconfitto grazie a una masectomia che ha inficiato però sulle sue condizioni generali. Non solo, alcune fonti a lei vicine hanno rivelato che l’attrice avrebbe smesso di mangiare da qualche tempo e che avrebbe fatto preparare il testamento.

More leadership.

More humanity.

More support.

This is UNHCR Special Envoy Angelina Jolie’s message as the number of Venezuelans in exile tops 4 million. https://t.co/rJGmyZUKj9 pic.twitter.com/B5T37BQJOb

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) 9 giugno 2019