“D’Amico, ti puoi fidare“. Questa insegna pubblicitaria ha fornito un assist perfetto ad Alena Seredova per lanciare una frecciata a Ilaria D’Amico, la giornalista sportiva attuale compagna del suo ex Gigi Buffon. La Seredova ora è felicemente fidanzata con Alessandro Nasi ma non ha perso l’occasione di farsi un selfie sorridente accanto al cartellone pubblicitario, indicando con il dito la scritta con il nome D’Amico: lo scatto è stato pubblicato su Instagram dal direttore di Chi Alfonso Signorini. “Complimenti per il senso dell’umorismo”, ha commentato lui nel post.

