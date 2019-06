Una nave commerciale con a bordo 50 migranti, soccorsi secondo alcune fonti in acque territoriali maltesi, è diretta verso il porto di Pozzallo. Inizialmente l’imbarcazione, il rimorchiatore Asso 25, era diretta verso Lampedusa, ma nella notte vi è stata la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano. Il ministero dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto si apprende, è stato informato e non avrebbe frapposto ostacoli. La Capitaneria di porto di Pozzallo è stata allertata per l’arrivo della nave.

“Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un’operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza”, scrive su Twitter Alarm Phone, servizio di linea telefonica che aiuta le persone che hanno bisogno in mare. Secondo la stessa fonte i migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque di ricerca e soccorso (Sar) maltesi senza che La Valletta sia intervenuta, seppur informata.

Non riusciamo più a contattare la barca. #Malta conferma che sta coordinando molte operazioni SAR, ma non rilascia informazioni sulle 50pers. Sembra che #Asso25 stia conducendo un’operazione SAR vicino all’ultima posizione ricevuta. Chiediamo lo sbarco in un #PortoSicuro a Malta! pic.twitter.com/XOcdMvUR18 — Alarm Phone (@alarm_phone) 6 giugno 2019

E’ la prima volta, dall’emanazione delle discusse direttive del ministro dell’Interno, che una nave commerciale soccorre migranti e li sbarca in Italia. I migranti si trovavano a bordo di una delle tante imbarcazioni fatte partire nei giorni scorsi dai trafficanti libici. Tre di queste con 350 persone sono state salvate dalla Marina della Valletta, altre 200 sono state riportate in Libia dalla Guardia costiera di Tripoli.