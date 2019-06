Il ministro dell'Interno e vicepremier non ha scaricato il primo cittadino della città simbolo del Carroccio che, nonostante sia ai domiciliari, ha scelto di non lasciare la carica. Poco prima il sottosegretario M5s Buffagni aveva chiesto una presa di distanza. Il leghista Centinaio ai grillini: "La campagna elettorale è finita, abbassino i toni o altro che amici come prima"

Matteo Salvini in sostegno di Giambattista Fratus, il sindaco leghista di Legnano che ha ritirato le dimissioni nonostante sia agli arresti domiciliari. “Lo conosco come persona seria, corretta e perbene così come Siri, Rixi, Attilio Fontana e tanti altri”, ha detto mentre i soci di governo del M5s chiedevano una presa di distanza. “Se l’ha fatto, vuol dire che si sente assolutamente tranquillo. Fare il sindaco è un mestiere difficile, quindi ha il mio sostegno”.

La difesa del ministro dell’Interno non si limita a Fratus, ma arriva fino agli altri colleghi di partito coinvolti in indagini giudiziarie nelle ultime settimane. In particolare i quattro casi citati da Salvini hanno riguardato il Carroccio, creando non pochi problemi anche agli equilibri del governo. Il leghista Fratus, primo cittadino del Comune simbolo della Lega, dal 16 maggio è ai domiciliari per corruzione e turbativa d’asta e corruzione elettorale. Insieme al sindaco sono stati arrestati il dimissionario vicesindaco Maurizio Cozzi, in carcere, e l’assessora Chiara Lazzarini, anche lei ai domiciliari. I tre, insieme ad altri indagati, sono accusati di aver truccato concorsi per posti dirigenziali in aziende a partecipazione pubblica. Il caso di Armando Siri si è chiuso invece (anche se solo politicamente) a inizio maggio: il sottosegretario ai Trasporti fatto dimettere dopo settimane di braccio di ferro con il M5s, è indagato per corruzione perché secondo gli inquirenti di Roma avrebbe favorito l’ex deputato Fi e ora imprenditore Paolo Arata inserendo nella legge di Bilancio delle norme a favore dell’eolico. Edoardo Rixi, il 30 maggio scorso, è stato condannato in primo grado per peculato a 3 anni e 5 mesi nell’ambito del processo per le spese pazze in Liguria. A differenza di Siri, Rixi è stato scaricato immediatamente dal partito e ha lasciato il ruolo di viceministro dei Trasporti. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana infine, è indagato da inizio maggio per abuso d’ufficio dalla procura di Milano perché secondo l’accusa ha conferito un incarico in Regione all’ex socio di studio avvocato Luca Marsico.

Ieri è arrivata la notizia che la richiesta di scarcerazione per Fratus è stata respinta dal Riesame e, nonostante questo, il primo cittadino leghista ha deciso di tenersi la carica. In sua difesa si sono schierati gli esponenti del Carroccio in Lombardia: “E’ giusto non aspettare i tempi lenti della giustizia”, ha detto. Mentre i 5 stelle hanno ribadito la necessità che Fratus faccia un passo indietro. Se al momento dell’arresto aveva parlato lo stesso Luigi Di Maio definendola “una nuova tangentopoli”, oggi è intervenuto il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Bisogna dare dei segnali chiari, mi auguro che il ministro degli Interni faccia il suo lavoro su questo tema, più da ministro degli interni che da leghista”. Un richiamo diretto a Matteo Salvini che però questa volta non ha scaricato il primo cittadino. Proprio sul sostegno della Lega al sindaco, Buffagni ha detto: “E’ una cosa che non mi trova per niente d’accordo, il paradosso che un sindaco ai domiciliari ritiri le dimissioni fa un po’ sorridere”.

A Buffagni ha replicato il ministro leghista alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio: “Io sono d’accordo con il ritiro delle dimissioni e quindi si va avanti, altrimenti dovevamo guardare quando i sindaci dei 5 stelle ricevevano un avviso di garanzia. Diciamo a Buffagni che la campagna elettorale è finita. O cominciano ad abbassare i toni o se no altro che amici come prima”.