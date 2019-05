Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell'interpretazione dei giudici con l’approvazione del rendiconto e non quando è stata effettuata la presunta spesa indebita

Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l’applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell’interpretazione dei giudici con l’approvazione del rendiconto e non quando è stata effettuata la spesa indebita (dai gratta e vinci alle ostriche a Nizza): circostanza, questa, che ha fatto scattare la norma approvata il 6 novembre 2012 con l’aumento del minimo della pena e la sospensione delle cariche amministrative. Rixi, il tribunale di Genova: “Contestati peculato e falso per spese non pertinenti all’attività politica dei gruppi regionali”

L’approvazione del rendiconto è avvenuto nell’anno successivo, il 2013, a quello in cui le spese sono state sostenute, il 2012. Effetto inevitabile di questa interpretazione è l’adozione della legge Severino. “Per tutti gli imputati ritenuti responsabili di peculato consumato nel gennaio 2013 questo reato è diventato, per via della pena edittale di 4 anni, il più grave tra quelli commessi”, la concessione delle attenuanti generiche che ha portato la pena a 2 anni e 8 mesi. “È stato oggetto di discussione e approfondimento discussione e approfondimento la qualificazione giuridica dei fatti come falso e peculato o falso e truffa aggrvata o indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato”. Questo perché gennaio era stata approvata una modifica all’articolo 316 ter del codice penale alla legge Anticorruzione. Edoardo Rixi, il viceministro leghista condannato per peculato a 3 anni e 5 mesi: c'è anche interdizione perpetua