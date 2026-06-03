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Mentre né Elly Schlein né Giuseppe Conte (ma neppure il ministro Matteo Salvini) sono andati alla parata militare del 2 giugno, l’eurodeputata Avs Ilaria Salis è intervenuta per lanciare una proposta provocatoria: abolire la sfilata delle forze armate per “restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico”, ha scritto su X. “In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente”. E per rispondere alla parlamentare, nota per essere stata incarcerata in Ungheria con l’accusa di aggressione durante uno scontro con un gruppo neonazista, è intervenuta la stessa presidente del Consiglio, seguita dal presidente leghista della Camera Lorenzo Fontana.

Una proposta inaccettabile per la maggioranza di governo. Tanto da spingere la premier a un intervento pubblico: “Reputo queste dichiarazioni”, ha scritto Meloni, “non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio”. Per Meloni “la Festa della Repubblica e la parata non celebrano soltanto una ricorrenza istituzionale”, ma “l’identità della Nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa”. Stessa linea tenuta dal leghista Fontana, nonostante l’assenza del suo leader: “Penso”, ha detto su Rete4, “che i ragazzi delle Forze dell’ordine e delle Forze armate ci garantiscano la sicurezza, la libertà e la democrazia: sono essenziali per la sopravvivenza del Paese e di questi valori. È quindi credo che sia fondamentale invece ringraziarli per il fatto che ci sono, che ci garantiscono questi valori, che ci permettono di vivere in un paese libero”.