Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 15:00

2 giugno, Ilaria Salis contro la parata militare: “Da abolire”. E Meloni risponde

di Redazione Politica
L'eurodeputata di Avs su X: "In un'epoca segnata dalle guerre, serve il coraggio di fare una scelta controcorrente". La presidente del Consiglio: "Non ha capito niente della nostra storia"
2 giugno, Ilaria Salis contro la parata militare: “Da abolire”. E Meloni risponde
Icona dei commenti Commenti

Mentre né Elly SchleinGiuseppe Conte (ma neppure il ministro Matteo Salvini) sono andati alla parata militare del 2 giugno, l’eurodeputata Avs Ilaria Salis è intervenuta per lanciare una proposta provocatoria: abolire la sfilata delle forze armate per “restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico”, ha scritto su X. “In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente”. E per rispondere alla parlamentare, nota per essere stata incarcerata in Ungheria con l’accusa di aggressione durante uno scontro con un gruppo neonazista, è intervenuta la stessa presidente del Consiglio, seguita dal presidente leghista della Camera Lorenzo Fontana.

Una proposta inaccettabile per la maggioranza di governo. Tanto da spingere la premier a un intervento pubblico: “Reputo queste dichiarazioni”, ha scritto Meloni, “non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio”. Per Meloni “la Festa della Repubblica e la parata non celebrano soltanto una ricorrenza istituzionale”, ma “l’identità della Nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa”. Stessa linea tenuta dal leghista Fontana, nonostante l’assenza del suo leader: “Penso”, ha detto su Rete4, “che i ragazzi delle Forze dell’ordine e delle Forze armate ci garantiscano la sicurezza, la libertà e la democrazia: sono essenziali per la sopravvivenza del Paese e di questi valori. È quindi credo che sia fondamentale invece ringraziarli per il fatto che ci sono, che ci garantiscono questi valori, che ci permettono di vivere in un paese libero”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione