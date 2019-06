“Il governo deve andare avanti”. Dopo settimane di tensioni a distanza e mancati incontri, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti a Palazzo Chigi per circa un’ora e al termine hanno diffuso una nota congiunta che detta la linea dell’esecutivo e soprattutto dà garanzie sulla tenuta del governo. Tra le priorità espresse nel testo diffuso ai giornalisti: il dialogo con l’Ue per rimettere al centro l’Italia e la riduzione delle tasse. Il colloquio è arrivato a tre giorni dal discorso del premier Giuseppe Conte che, davanti ai giornalisti, ha lanciato un ultimatum ai due vicepremier e si è detto pronto a presentare le dimissioni se i due vicepremier non avessero interrotto le ostilità.

I due si erano incrociati il giorno della Festa della Repubblica e si erano scambiati una telefonata nelle scorse ore per cercare di trovare una mediazione ed evitare il ritorno alle urne. Giovedì 6 giugno, intorno alle 15.30 il leader della Lega ha lasciato il suo appartamento romano dicendo che sarebbe andato al Viminale e invece si è recato a Palazzo Chigi, per il colloquio con il vicepremier M5s. Al termine dell’incontro entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio, circa un’ora dopo, senza rilasciare dichiarazioni. Di Maio è atteso nelle prossime ore a Campobasso.

Le prime indiscrezioni uscite sono quelle dal fronte M5s, le cui fonti per prime hanno fatto sapere alle agenzie di stampa che il colloquio era stato “positivo e proficuo”. Poi è stata pubblicata la nota, in cui si parla di un incontro “utile, positivo e cordiale” per fare il punto sulle priorità da realizzare in tempi brevi e per riavviare un dialogo costruttivo con l’Europa che rimetta al centro “dopo anni di governi passivi gli italiani”. Tra gli obiettivi da realizzare, l’abbassamento delle tasse, argomento che i due vicepremier considerano “prioritario per il rilancio del Paese. Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell’economia. I maggiori incassi dell’irpef e dell’iva quasi dell’8 per cento e la diminuzione della disoccupazione rispetto al 2018 nei primi quattro mesi di quest’anno ci dicono che siamo sulla buona strada”. E, conclude la nota, per Di Maio e Salvini “il governo deve andare avanti”.