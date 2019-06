La prima prova dei fatti dopo l’ultimatum di Giuseppe Conte finisce con un nulla di fatto. E conferma, anzi, le tensioni all’interno del governo M5s-Lega. Non c’è intesa sull’emendamento della Lega per fermare per due anni l’applicazione del codice per gli appalti. La riunione convocata a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per trovare una mediazione si è interrotta a meno di un’ora dall’inizio per le divergenze sulla norma che modificherebbe l’articolo 1 del decreto sblocca cantieri.

Fonti di governo M5s presenti all’incontro riferiscono che il sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia “si è presentato al tavolo con un emendamento che dà uno stop per due anni all’applicazione del codice degli appalti, una proposta di modifica mai concordata, dicendo di avere il mandato politico per andare avanti sulla questione”. Poco dopo “preso atto che al tavolo non erano state portate argomentazioni tecniche ma solo un puntiglio politico, si è preso atto che non era possibile proseguire”. “Hanno trovato un pretesto – affermano – per creare caos ma a questo punto il lavoro si è interrotto”.

“Se la Lega vuole far saltare il decreto sblocca cantieri e magari così mettere a rischio lo stesso governo, lo dicesse in maniera chiara e se ne assumerà le responsabilità”, fanno eco poco dopo fonti del ministero dei Trasporti, a guida M5s.

All’incontro iniziato intorno alle 20.30 partecipavano, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, il titolare dei Trasporti Danilo Toninelli, il ministro M5s ai Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, i viceministri all’Economia Laura Castelli (M5s) e Massimo Garavaglia (Lega), i sottosegretari Simone Valente, Davide Crippa e Vincenzo Santangelo oltre al senatore M5s Stefano Patuanelli e ai due relatori del provvedimento che è all’esame del Senato.

Il vertice era stato convocato dal premier per le 17.30 a palazzo Chigi, quindi la convocazione è slittata a dopo la conferenza stampa in cui Conte ha lanciato alle due anime del governo un ultimatum e un appello all’unità. Martedì scorso si era svolta una riunione di maggioranza proprio sugli emendamenti al decreto sblocca cantieri, ricordano fonti governative, e della proposta della Lega di sospensione del codice degli appalti non c’era traccia. E’ questa, viene spiegato, la ragione della convocazione della riunione.