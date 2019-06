, programma condotto dal comicoaveva sparato per gioco, se così si può dire, a una volpe, con riferimenti al cognome dell’ex coconduttrice de I Fatti Vostri.il filmato incriminato e commenta: “Adesso dico BASTA!!!! Si è superato il limite! Non posso tollerare quello che è andato in onda su Sky: Magalli dopo aver detto di essere stato un ufficiale istruttore dell’esercito, esperto conoscitore di armi da battaglia, SPARA ALL’IMMAGINE DI UNA VOLPE…”.

E oggi, è il conduttore che si rivolge alla Volpe dal suo profilo Facebook: “Adriana, nessuno vuole farti del male, soprattutto io che nella mia vita non ne ho mai fatto a nessuno. Quella che hai visto era solo una gag, neanche ideata da me, inserita in un programma di satira, uno di quei programmi che è consigliabile seguire avendo senso dell’umorismo…”. Ma il conduttore non si ferma qui: “Vorrei ricordarti che abbiamo lavorato assieme per otto anni e il massimo della violenza che è uscito da me è stato dirti “rompipalle”: un eccesso del quale mi sono subito scusato. Ma da lì è partito un bailamme di dichiarazioni, mie e tue, interviste, querele e commenti che ci ha travolti. Non c’è da mesi un giornalista che non intervisti te stuzzicandoti su di me e viceversa…”.