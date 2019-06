Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono presentati al ricevimento in Quirinale, per il 2 giugno, insieme alle rispettive fidanzate: Francesca Verdini e Virginia Saba. I due sono apparsi sorridenti e sereni nonostante le tensioni degli ultimi giorni in seno al governo durante la campagna elettorale e subito dopo il voto per Comunali ed Europee.