"Cosa non si farebbe per poltrone & sofà’... pure l’auto like", scrive qualcuno. "#Salvini cambia idea a seconda di ciò che dal punto di vista politico, attira più voti", ribatte un'altro utente

“Notte serena Amici, oggi non c’è un caz… da festeggiare”. E’ polemica sui social per un post di Matteo Salvini che risale al 2013 e che l’attuale ministro dell’Interno aveva pubblicato proprio il 2 giugno di quell’anno, in occasione della festa della Repubblica. Niente a che vedere con quello che ha pubblicato oggi: “Buona domenica e buona Festa della Repubblica, Amici. Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo di governo sempre a difesa dell’Italia!”: insieme a queste parole, una sua foto con la mano sul cuore.

Molte le polemiche social: “Cosa non si farebbe per poltrone & sofà’… pure l’auto like”. “Per #Salvini fino a non molto tempo fa il #2giugno non c’era “un cazzo da festeggiare”. Probabilmente in cuor suo lo pensa tuttora, visto che la nobile dichiarazione risale al 2013 e non a decenni fa. Non c’è che dire, è davvero uno con cui un “moderato” fa bene ad allearsi”, scrive un altro utente. E ancora: “#Salvini cambia idea a seconda di ciò che dal punto di vista politico, attira più voti. Cosa farà tra quale anno, si batterà a sostegno delle ONG?”

#Buonadomenica e buona #FestadellaRepubblica, Amici. Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo di governo sempre a difesa dell’Italia! 🇮🇹#2giugno pic.twitter.com/WOUt8jF5X9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 giugno 2019

Salvini nel 2013 …Cosa non si farebbe per poltrone & sofà’… pure l’auto like 😂😂😂😂😘 pic.twitter.com/TLD1ZlClji — Nadia Rizzo (@nadiarizzo1210) 2 giugno 2019

Per #Salvini fino a non molto tempo fa il #2giugno non c’era “un cazzo da festeggiare”. Probabilmente in cuor suo lo pensa tuttora, visto che la nobile dichiarazione risale al 2013 e non a decenni fa.

Non c’è che dire, è davvero uno con cui un “moderato” fa bene ad allearsi. pic.twitter.com/jGlizyOxCL — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) 2 giugno 2019

Salvini nel 2013. Salvini nel 2019.#Salvini cambia idea a seconda di ciò che dal punto di vista politico, attira più voti. Cosa farà tra quale anno, si batterà a sostegno delle ONG? pic.twitter.com/yvs0kJvLQ2 — Antonio Colucci (@ColucciAnto) 2 giugno 2019