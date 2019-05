“Un lato del gommone si è sgonfiato, è senza motore e sta imbarcando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva”. È l’allarme lanciato su Twitter dall’ong Alarm phone che stanotte ha segnalato la presenza di un barcone alla deriva al largo della Libia. A bordo ci sarebbero circa 90 persone, tra cui 15 bambini, il più piccolo dei quali ha 9 mesi, e una donna incinta. Alle 9:06, l’Ong ha denunciato poi la morte di una bambina di 5 anni. Anche il velivolo di ricognizione della Ong Sea Watch ha avvistato i migranti ma a intervenire è stata la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare italiana che, 24 ore dopo il primo allarme, ha deciso questa mattina di intervenire avviando le procedure di soccorso dei naufraghi dal momento che le condizioni meteo nel Mediterraneo sono in peggioramento.

“Le autorità sono state informate della barca in difficoltà mercoledì mattina”, aveva denunciato nel frattempo Alarm Phone spiegando che “un’imbarcazione della Marina italiana ha monitorato la situazione da vicino ma non ha offerto assistenza. Condanniamo questi continui atti di mancato aiuto e richiediamo adeguato soccorso immediatamente!”.

Una bambina di 5 anni safrebbe morta a bordo del gommone. Urge soccorso immediato @ItalianNavy @guardiacostiera @Eli_Trenta @GiuseppeConteIT https://t.co/o432kpq7ek — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 30 maggio 2019

“Le persone ci hanno contattati di nuovo”, ha aggiunto Alarm phone che sta monitorando la situazione. “Vedono un elicottero volare intorno a loro ma non vedono alcuna imbarcazione. Ci chiedono se siamo a conoscenza di una possibile operazione di soccorso in arrivo, ma anche noi non sappiamo nulla”. Quando la bambina sarebbe morta, i migranti hanno detto che “l’elicottero era ancora lì” e di poter stabilire che “la nave è un’imbarcazione militare”.

Alarm Phone è un numero telefonico per rifugiati in difficoltà nella acque del Mediterrano, creato nel 2014 da una rete di attivisti in Europa e Nord Africa. I migranti alla deriva sono riusciti a contattarli intorno a mezzanotte, segnalando il rischio di ipotermia per i bambini e una crescente situazione di panico: “Hanno spostato i bambini nel lato dove c’è meno acqua. Una delle 20 donne è incinta e sta male”. Anche la Mediterranea Saving Human ha fatto un appello per un intervento urgente della nave.