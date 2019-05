Rivoluzione X Factor! Per la tredicesima edizione il talent show, in onda su Sky, ha deciso di rivoluzionare la giuria, con la conferma della sola Mara Maionchi, sempre più volto televisivo e recentemente impegnata anche con Italia’s got talent. Dopo cinque anni ha salutato il programma Fedez, dopo tre in uscita anche Manuel Agnelli e si è conclusa l’esperienza di Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale entrato in corsa per sostituire Asia Argento.

Chi affiancherà, dunque, la Maionchi? Da settimane è iniziato il totonomi su cui oggi il FattoQuotidiano.it prova a fare chiarezza. Certa la presenza di Sfera Ebbasta, il trapper avrebbe già firmato il contratto. Lo scorso anno era stato vicino alla poltrona di giudice di X Factor per sostituire Asia Argento ma i retroscentisti parlarono di un veto di Fedez sulla sua presenza. Gionata Boschetti, questo il suo vero nome, avrebbe dovuto vestire anche i panni di coach a The Voice of Italy ma la Rai aveva in extremis bloccato tutto dopo la strage di Corinaldo e per l’incompatibilità dei suoi testi con il servizio pubblico.

Fremantle, società che produce entrambi i talent, ha quindi spostato Sfera Ebbasta direzione Sky. Nei giorni scorsi era circolata con insistenza l’ipotesi Joe Bastianich, nome rafforzato dopo la sua uscita da Masterchef. Il giudice americano non ci sarà, così come sembrerebbe tramontata anche l’ipotesi Achille Lauro, sorpresa di Sanremo 2019 con il brano Rolls Royce.

Mancano all’appello due nomi, nelle ultime ore sarebbero in forte crescita le quotazioni di Samuel Umberto Romano. Stiamo parlando di Samuel, frontman dei Subsonica. Alla lista si sarebbe aggiunta a sorpresa anche Francesca Michielin, vincitrice della quinta edizione di X Factor. Ci saranno sorprese dell’ultim’ora? Una certezza riguarda la conduzione, affidata per la nona volta consecutiva ad Alessandro Cattelan.