”Mi sembra scontato: da parte mia la fiducia a Di Maio è assoluta e totale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario forense. Di Maio, ha sottolineato Bonafede, ”ha deciso di chiedere agli iscritti un atto di fiducia, è un suo gesto in un momento in cui il movimento gli ha già confermato la fiducia coma fatto da grillo e da altri esponenti ”. La sua ”è la reazione di chi a seguito delle elezioni non fa finta di niente ma si assume le sue responsabilità con un costante rapporto con gli elettori ”