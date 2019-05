Carmen Russo è stata è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del rapporto che ha con le colleghe: “Se ho mai desiderato essere al posto di qualche collega? Ho lavorato con tante donne ma ammetto che amo la competizione anche così… mi mantengo in forma”. E poi, alla domanda della conduttrice su come risponde alle critiche mosse nei suoi confronti da Luciana Littizzetto per la sua scelta di avere un figlio alla sua età ha risposto lanciando una stoccata alla comica torinese: “Non è bello fare satira sulla vita privata delle persone. Ci sono diverse difficoltà ma comunque le mando un grande saluto e le dico che mi dispiace che si è separata. L’armonia per i figli, d’altronde, è fondamentale”.