A poco più di un anno dalla nascita del piccolo Leone Chiara Ferragni sogna di diventare di nuovo mamma al più presto. A rivelarlo è stata la stessa influencer dopo esser andata a trovare una delle sue amiche, Rachel Zeilic, che ha appena dato alla luce il suo primo figlio. “Now I want to make another baby right away”, ovvero: “Ora voglio avere un altro bambino subito“, ha scritto Chiara pubblicando una sua foto mentre, con un sorriso smagliante, tiene in braccio il neonato. Anche suo marito Fedez non ha mai tenuto nascosto di volere una grande famiglia, oltretutto si trova perfettamente a suo agio nel ruolo di papà, come ha mostrato nei molti video pubblicato nei giorni che ha trascorso da solo a Los Angeles assieme a Leone in attesa che la moglie li raggiungesse dopo il Festival di Cannes.