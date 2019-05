Ecco le indicazioni per partecipare alla serata condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Tutto è pronto per Radio Italia Live, il concertone di piazza Duomo a Milano condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La pioggia incessante non ha impedito a molti fan di radunarsi davanti alle entrate fin dalla mattina: possono essere “accolte” fino a 20mila persone. I varchi d’accesso sono nove, con i dovuti controlli con i metal detector di borse e zaini. La fermata Duomo della metropolitana è chiusa: bisogna scendere alle stazioni di Cordusio o San Babila della metro 1 oppure a quelle di Missori o Montenapoleone della metro 3. Ma ecco la scaletta completa dell’evento, live dalle 19:30: Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Luciano Ligabue, Guè Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiromancino, Ultimo, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal Mo Bruno Santori. Per Radio Italia World, interviene anche Sting.