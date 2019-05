“Farò le mie cure psicologiche, mi farò seguire da qualcuno. Ora vatti a fidare di qualcuno. Io sono malata mentalmente. Ogni volta che sentivo una moto pensavo fosse Simone Coppi che veniva a prendermi. Non sto bene e voglio curarmi”, queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo a Radio Radio. L’ex manager di Pamela Prati ha confessato a “Live-Non è la D’Urso” l’inesistenza di Mark Caltagirone e del suo finto marito Simone Coppi, una relazione immaginaria durata dieci anni.

“Ho creduto alle favole, ho creduto a qualcosa che non c’era. Ho escluso la mia famiglia per Pamela Perricciolo e per una famiglia virtuale, che non esisteva. Non ho più fatto un Natale con la mia vera famiglia. Io ogni Natale facevo i regali al mio marito immaginario e lo stesso faceva anche mia mamma, poverina. Facevo i regali a lui e tutti i familiari inventati si Simone, io avevo una suocera, un cognato, un cugino. Ora questi regali me li hanno portati via. Ogni puntata che andavo da Barbara aprivo un tassello, dopo le puntate chiedevo alla Perricciolo dove fossero tutti i miei parenti e lei mi diceva che non lo sapeva. Ma era stata lei a parlarmi di loro e presentarmeli virtualmente“, ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Smentisce la relazione con l’ex collega Pamela Perricciolo: “La sessualità? Se lei è il maschiaccio allora lei deve fa l’uomo e io la donna? Non è così . Questo è un manicomio, adesso Simone sui social si chiama Eliana al contrario Anaile. Se c’è qualcuno dietro a Donna Pamela deve uscire allo scoperto. Perché qualcuno dietro c’è”. La Michelazzo ribadisce di aver denunciato la manager: “L’ho denunciata perché tutte le cose arrivano a lei. Da quanto sapevo io avevo il telefono sotto controllo e camminavo con qualcuno che mi seguiva. Sono andata avanti per tanti anni così: dovevo dire quando uscivo, quando entravo. Lo dovevo dire al mio compagno virtuale e a lei, Pamela Perricciolo, che lo comunicava al fratello. Io mi sono buttata sul lavoro in questi anni che ora mi hanno distrutto. C’è chi dubita? Io ho tutte le chat di tutti questi anni, è inutile che dicano che me lo sono inventato. Purtroppo non c’è niente di inventato. ”

All’Adnkornos ha invece replicato alle accuse di Pamela Prati che la showgirl ha pronunciato durante l’intervista a Verissimo: “Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso a organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali del presunto Mark Caltagirone che mi dava incarichi sui dettagli dell’organizzazione. La Prati in tutta questa vicenda era molto complice con Pamela Perricciolo. Io ogni giorno vengo definita ‘manipolatrice’, ‘truffatrice’; si sta anche disquisendo del mio orientamento sessuale, dicendo cose non vere peraltro, senza alcun rispetto per la mia dignità di donna. Posso dire che al momento non risultano procedimenti penali nei miei confronti: si tratta quindi di illazioni gravissime che stanno finendo di distruggermi umanamente e professionalmente. Mi sembra di essere finita in un incubo in cui sono io la vera e unica vittima”. La Michelazzo ha poi annunciato di essersi rivolta all’avvocato Daniele Bocciolini per tutelare la sua immagine in tutte le sue sedi opportune.