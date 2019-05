Renzo Arbore è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier che per l’occasione ha richiamato in studio molti amici che con lei sono stati protagonisti di questa edizione. Non poteva mancare quindi Arbore, con cui Mara ebbe una lunga e travagliata storia d’amore diversi anni fa. Così, quando ha fatto il suo ingresso sulle note di “Cacao Meravigliao” con tanto di balletto, la conduttrice non ha resistito dal lanciargli una frecciatina: “Sai che ero gelosa delle ballerine? Pensavo mi tradissi con loro“, gli ha detto.

“Con le ballerine mai“, ha replicato prontamente lo showman. “E allora con qualcuna mi tradivi. Sono passati tanti anni, ora puoi dirmelo”, ha incalzato la Venier tra le risate del pubblico in studio. Ai telespettatori che commentavano la puntata su Twitter però, non è sfuggito un certo distacco mantenuto da Arbore durante tutta l’intervista, mostrandosi reticente nel parlare della loro passata relazione. Non solo. Mara Venier ha cercato poi in due diverse occasioni di di dargli un bacio sulla guancia ma lui si è sfilato sempre, lasciandola di gelo. Circostanza che, come detto, non è passata inosservata al pubblico.