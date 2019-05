Sara Carbonero, la giornalista moglie del portiere del Porto Iker Casillas, è stata operata per un tumore maligno alle ovaie. La notizia arriva a poche settimane dall’infarto avuto dal marito durante un allenamento con la squadra: a rivelarlo è stata lei stessa in un post su Instagram. “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo – ha scritto Sara Carbonero – questa volta è toccato a me, con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere”.

Carbonero, 35 anni, ha raccontato di aver scoperto di avere un tumore durante una normale visita di controllo: “Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata”, ha iniziato a raccontare la giornalista. “E’ andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene. Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto – ha spiegato rassicurando i suoi followers -, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me”. La moglie di Iker Casillas ha concluso il post dicendosi tranquilla e fiduciosa: “Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici”, ha scritto sotto alla foto di una citazione della poesia “Kafka sulla spiaggia”, di Haruki Murakami.