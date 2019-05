In molti hanno fatto il confronto con la diretta e si sono scatenati in commenti negativi sul suo conto

Continua a far discutere l’esibizione di Madonna all’Eurovision Son Contest di Tel Aviv. Se la popstar era già stata infatti criticata per aver fatto esibire i suoi ballerini con le bandiere di Israele e Palestina, ora nel mirino è finita la sua di esibizione a causa di alcune “stecche” e imprecisioni vocali nell’esecuzione di “Like A Prayer”. Errori che sono poi spariti come per magia nel video ufficiale che lei ha pubblicato sul suo canale ufficiale di Vevo. La cosa però non è certo sfuggita dal momento che le sue stecche erano state così evidenti che alcuni media, soprattutto inglesi, sono stati impietosi nel recensire il suo show.

Tanto più che la diretta dell’Eurovision è stata seguita da milioni di spettatori e che in Rete sono stati pubblicati migliaia di video della sua versione originale, motivo per cui in molti hanno fatto il confronto e si sono scatenati in commenti negativi sul suo conto. Gli errori vocali di Madonna non sono certo una novità: da anni infatti, si vocifera che la signora Ciccone nei live non sia all’altezza delle aspettative.