Francesca De André è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e si è conquistata la scena anche nell’ultima puntata. Dopo la diffida del padre Cristiano e le foto compromettenti del fidanzato, la nipote di Faber ha avuto la conferma di esser stata tradita ed è stata lasciata in diretta durante la puntata dal fidanzato Giorgio. Già settimana scorsa infatti, alla ragazza erano state mostrate alcune foto che ritraevano il suo ormai ex fidanzato in atteggiamenti intimi con una certa Rosy: Francesca De André era andata su tutte le furie ma poi la produzione le aveva organizzato un confronto con Giorgio che si era detto innamoratissimo di lei e i due si erano chiariti.

L’ipotesi del tradimento era stata quindi accantonata fino a ieri sera quando Barbara D’Urso le ha mostrato nuove foto del fidanzato in compagnia di un’altra ragazza: “Non credo a mezza parola dei paparazzi. Loro vogliono solo visibilità. Ho chiarito con Giorgio. Cercano solo di mettere zizzania fra noi“, ha esclamato la De André prima di sapere che quelle nuove foto scattate dai paparazzi del settimanale Oggi sono di venerdì precedente, ovvero di tre giorni prima che Giorgio entrasse nella casa per il confronto.

Non solo, Francesca parla poi con sua sorella Fabrizia che è a conoscenza di una telefonata tra Giorgio e un’amica, in cui il suo (ex) fidanzato racconta con dettagli intimi ciò che è accaduto quella notte con la mora delle foto. “Particolari talmente tanto intimi – ha confessato imbarazzata Fabrizia – che qui non te li posso dire. Io ero scioccata”. Al che Francesca rimane choccata: inizia a piangere, ha un attacco di panico, vuole uscire dalla casa. Urla e fa fatica a crederci. Per calmarla interviene prontamente Barbara D’Urso: “Lui è stato bravo a farsi credere da te la settimana scorsa – le ha detto la conduttrice -. Vuoi lasciare il gioco per uno che ti sta prendendo in giro? Che fuori sta facendo cose non corrette nei tuoi confronti? A te la scelta. Ma c’è di più, lui si è preso pure una pausa. Lo ha scritto poco fa sui social”, le rivela.

La De André fa fatica a parlare e ripete solo “deve sparire dalla mia vita”, “Fabrizia togligli le chiavi di casa”, “quando torno non deve esserci più niente di suo”. “Da donna sai cosa mi fa incazzare? – le ha detto ancora la D’Urso -. Mi fa incazzare che un uomo che è stato beccato a tradire la propria donna decide pure di prendersi una pausa non dicendo ‘ho fatto uno sbaglio’, ma accusa te. Il tuo sbaglio? Perché lo hai rispettato. Viviti la tua esperienza. Lui non si merita le tue lacrime”. Francesca però è ancora sconvolta.