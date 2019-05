Il “caso” Pamela Prati è stato protagonista anche dell’ultima puntata del Grande Fratello con una delle due manager dell’ex star del Bagaglino, Eliana Michelazzo, che si è vista respingere da Mediaset la sua richiesta di poter entrare nella casa. La Michelazzo infatti, aveva chiesto di potersi “rifugiare” nel reality di Canale 5 per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che, dice, arriverà dopo che mercoledì sera sarà trasmessa a Live – Non è la D’Urso la sua intervista integrale in cui ammette che il fantomatico fidanzato della Prati Mark Caltagirone non esiste.

Proprio mentre nello studio del Grande Fratello si parlava di questo, a sorpresa è stata Barbara D’Urso a fare una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco: “Ho scoperto di aver avuto un ‘Mark Caltagirone’, un fidanzato fantasma che si chiama Coppi, proprio come Sara Varone e Alfonso Signorini”, ha detto la conduttrice precisando che “questa cosa ha scioccato me per prima”.