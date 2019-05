Una telefonata e la commozione in diretta. Giampiero Galeazzi non ha saputo trattenere le lacrime quando ha sentito la voce di Mara Venier al telefono durante Storie Italiane. Ospite nello studio di Eleonora Daniele, Galeazzi stava ripercorrendo, a pochi giorni dal suo 73esimo compleanno, i momenti salienti della propria carriera. L’amica Mara Venier gli ha rivolto parole di grande stima ed affetto: “In questo mondo non è sempre facile riuscire ad avere amicizie vere. Tra me e Giampiero c’è un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni, un’amicizia vera, costruita sul rispetto, sulla complicità, sulla voglia di stare insieme. Per me Giampiero è uno della mia famiglia. Sono alchimie magiche che capitano poche volte nella vita. Lui fa parte della mia vita e io faccio parte della sua. Ti voglio bene, amore mio“.

Il volto storico del giornalismo sportivo, a quel punto, non è riuscito a trattenere le emozioni ma senza perdere la vena umoristica che lo ha reso tanto benvoluto al pubblico italiano: “Mara, mi fai sempre commuovere… sei meglio di un panino, sei meglio di una cotoletta – ha detto Galeazzi -. Devo dirti che mi hai cambiato la vita. Sembrava finito questo rapporto, dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi, sempre capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola”.