“Mi sentivo di dover proteggere il miracolo che avevo in grembo, ma non avevo preso in considerazione che la sua vita dipendeva dalla mia, e che io in questi ultimi mesi sono stata continuamente oggetto di polemiche che sicuramente non hanno giovato alla mia salute fisica e mentale”. Ha esordito così Tina Rispoli in un messaggio sui social ai suoi followers in cui ha annunciato di aver perso il bambino che portava in grembo, come riferisce Il Mattino.

“Questo miracolo è durato meno di tre mesi! Sono cose naturalmente verificabili, so purtroppo di non essere né la prima né l’ultima donna vittima di un aborto spontaneo… Sono cose che si devono superare, ma non è facile”, ha spiegato la moglie del cantante neomelodico Tony Colombo salita alla ribalta con il loro matrimonio definito “trash” che aveva monopolizzato il centro di Napoli. La coppia ha già tre figli e qualche tempo fa aveva annunciato entusiasta l’arrivo del quarto.