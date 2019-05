Il maltempo che si sta abbattendo su Roma si è fatto sentire anche al Grande Fratello. Nella notte del 19 maggio un fulmine si è infatti abbattuto sulla Casa che ospita i concorrenti del reality di Canale 5 facendo saltare il collegamento in diretta. A raccontarlo è stata Barbara D’Urso che, nonostante fosse passata da un pezzo la mezzanotte, si è collegata con gli inquilini della casa per spiegare cosa stesse succedendo: era circa mezzanotte e mezza infatti quando, a causa di un violento temporale, all’improvviso è saltata la trasmissione del programma su Mediaset Extra e, al posto dell’audio, ha iniziato a sentirsi uno sgradevole rumore di sottofondo che ha costretto la regia a interrompere la diretta.

In una storia su Instagram, Barbara D’Urso ha rassicurato pubblico e coinquilini spiegando cosa stesse succedendo: “Qui Cinecittà. Chiudete sta entrando l’acqua. Qui Grande Fratello. Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini. Qui a Roma è saltato l’audio, vado nell’acquario e così vi informo. Qui è tutto allagato perché il fulmine è caduto proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente. Oddio l’allagamento”. La produzione del reality si è messa subito al lavoro per risolvere l’inconveniente, riuscendo a ripristinare la messa in onda solo all’1.30.