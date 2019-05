“Il fascismo oggi è violenza: quando i mazzieri di Casapound prendono possesso con la violenza della piazza di Casal Bruciato e Tor Sapienza impedendo a una famiglia rom di entrare in casa, allora quello è fascismo”. l fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro ha presentato oggi al Salone del Libro di Torino il suo ultimo libro “Il Gesto di Almirante e Berlinguer” edito da Paper First. Intervistato da Ettore Boffano, Padellaro ha analizzato il clima attuale che sta vivendo l’Italia: “Non so se Salvini sia un fascista: so che non vuole sgomberare lo stabile occupato da Casapound dunque o è complice dei fascisti oppure, ancora peggio, ha paura”