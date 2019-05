La bella iniziativa lanciata l’anno scorso dall’Unione Europea, e che ha già riscosso un gran successo di partecipazione in Italia alla sua prima edizione ha appena lanciato la seconda edizione, rivolta a tutti i giovani nati tra il il 2 luglio 2000 e il 1° luglio 2001.

DiscoverEU, recita il sito dell’iniziativa,intende offrire ai giovani di 18 anni la possibilità di viaggiare per sfruttare appieno la libertà di circolazione nell’Unione europea, scoprire la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e il suo patrimonio, entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente e, in ultima analisi, scoprire se stessi.

In palio 20.000 pass Interrail per viaggiare in treno dalla Sicilia al circolo polare artico, dal Portogallo alla Turchia, per permettere ai neo-maggiorenni italiani ed europei di scoprire sin dai primi giorni della maggiore età la diversità e la ricchezza dell’Europa viaggiando in modo sostenibile ed eco-responsabile.

Il concorso è aperto per pochi giorni e le domande possono essere inviate solo entro il 16 maggio ore 13.00 italiane, quindi se rientri nei criteri di ammissibilità e accetti il regolamento, affrettati a inviare la domanda entro il termine, e con un po’ di fortuna vincerai un viaggio di diversi giorni in Europa, grazie proprio alla tanto vituperata Europa che fra qualche anno potrà anche mandarti in Erasmus (alla faccia di “sovranisti”, nazionalisti, euroscettici, razzisti che vorrebbero alzare muri ovunque).