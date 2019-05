“Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza. Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse”. Matteo Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, commenta i retroscena dei giornali di oggi, secondo cui dopo le Europee vuole fare saltare il governo per salvare la poltrona di Armando Siri, il sottosegretario del Carroccio indagato per corruzione. O, in alternativa, “sfrattare” Conte che gli ha imposto l’ultimatum. “Io penso a lavorare e la mia parola vale più dei sondaggi – prosegue riferendosi alla rilevazione Ipsos sul Corriere della Sera – il governo durerà altri 4 anni e agli italiani non frega niente di quello che titolano i giornali o i telegiornali che rincorrono polemiche inutili. È per questo che vendono sempre meno e i dibattiti televisivi perdono ascolti. I giornalisti sono liberi di scrivere quello che vogliono ma poi non si devono lamentare se i giornali vendono sempre meno. Io la sera preferisco guardare Peppa Pig con mia figlia”.

Ma a insistere sulle indiscrezioni della stampa è anche il vicepremier M5s Luigi Di Maio, che in un post su Facebook scrive: “Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione (che ha il diritto di difendersi ma lontano dall’esecutivo)? Lupi, e dico l’ex ministro Maurizio Lupi di Ncd, si dimise per molto meno”. Per Di Maio “si tratta semplicemente di smettere di fare le vittime e rimettersi a lavorare. Il MoVimento 5 Stelle vuole che il governo vada avanti per altri 4 anni, rispettando i punti di un contratto che può cambiare davvero il Paese. Si chiama responsabilità. Quando ci prendiamo un impegno lo portiamo avanti. Quando diamo la parola, è quella!”