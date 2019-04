Ogni anno, a marzo, Eni ospita un evento durante il quale l’amministratore delegato Claudio Descalzi presenta il piano strategico dell’azienda. Quest’anno, durante la presentazione della strategia per il quadriennio 2019-2022, Descalzi ha spiegato che l’azienda continuerà a puntare sui combustibili fossili. Per quanto riguarda il petrolio, i piani di Eni interesseranno nuove regioni, come ad esempio il Medio Oriente (in particolare Emirati Arabi, Oman e Bahrain). Inoltre, per garantire che il piano di diversificazione geografica sia un successo, la spesa annuale per le perforazioni raggiungerà i 900 milioni di euro, con 40 nuovi pozzi perforati ogni anno. Di certo non una buona notizia, se si considera che continuare a bruciare combustibili fossili vuol dire accelerare lo scioglimento dei ghiacci nell’Artico, alimentare i cambiamenti climatici e contribuire all’insorgere di conflitti armati.

Ormai non si possono più ignorare gli impatti dei combustibili fossili sul clima e proprio per questo – come già successo in Europa ad altri giganti quali Total e Shell – anche Eni ha annunciato nuove strategie che punterebbero a diminuire l’impatto del proprio core business sul clima del Pianeta. Il cane a sei zampe si è posto l’obiettivo “emissioni nette zero” entro il 2030, esclusivamente per quanto riguarda le attività di esplorazione ed estrazione di petrolio e gas: cioè una parte infinitesimale delle emissioni di gas a effetto serra che verranno prodotte dal petrolio e dal gas che Eni commercializza. Uno dei modi per raggiungere questo obiettivo sarà dedicarsi a “grandi progetti forestali”.

Gli impegni presi da Eni non rappresentano però una soluzione reale. Innanzi tutto, il petrolio va lasciato dov’è: sottoterra. E lo stesso vale per gas e carbone. Estrarre e produrre petrolio ha inoltre un forte impatto sui territori e le popolazioni interessati da queste operazioni, come dimostrerebbero anche le notizie che arrivano in queste ultime ore dalla Basilicata.

Veniamo dunque ai “grandi progetti forestali” del cane a sei zampe. Nella presentazione di Descalzi si parla di “silvicoltura”, sul sito Eniday di “costruire una serie di grandi foreste” e un articolo del Financial Times titola che “Eni pianterà vaste foreste per ridurre le emissioni di gas serra”. Nello specifico, Eni vorrebbe piantare in Africa una foresta di 8,1 milioni di ettari, equivalenti a circa un quarto della superficie dell’Italia. Ma le specie che verranno piantate non vengono menzionate e questo ci preoccupa. Tanti alberi non fanno una foresta: ci auguriamo che questo progetto si traduca in riforestazione e non nella creazione di sterminate piantagioni industriali, come già accade con le palme da olio (per la produzione di olio di palma) e con l’albero della gomma (per la produzione di gomma).

La scommessa per proteggere il clima passa per le foreste: salvaguardare le foreste primarie e riforestare le aree degradate è fondamentale per evitare l’aumento delle temperature globali. Ma i progetti internazionali di riforestazione nascondono spesso un trucco che sta indebolendo la lotta per la salvaguardia del clima anziché supportarla. Un recente studio pubblicato dalla rivista scientifica Nature ha rivelato che quasi la metà (45%) delle aree che i Paesi hanno promesso di destinare al rimboschimento diventeranno in realtà piantagioni di alberi a uso commerciale.

Un altro tema che non può essere ignorato è quello dell’accaparramento delle terre (land-grabbing) ai danni delle popolazioni locali. Sebbene la creazione di piantagioni venga sempre promossa come un’iniziativa economica di grande valore anche per le popolazioni locali, sono numerosi i conflitti e le violazioni dei diritti umani che ne conseguono. Inoltre, l’ampio utilizzo di prodotti fitosanitari (pesticidi, fertilizzanti) ha un forte impatto sulla salute dei lavoratori e delle comunità circostanti, soprattutto a causa dell’inquinamento delle acque. Per quanto invece riguarda la creazione di posti di lavoro, le piantagioni su larga scala generano lavoro soprattutto durante la semina e la raccolta, ma successivamente le opportunità occupazionali diminuiscono drasticamente anche a causa della crescente meccanizzazione di queste operazioni, lasciando più oneri che benefici.

Grazie alla loro ineguagliabile capacità di assorbire e immagazzinare carbonio, le foreste rappresentano una soluzione naturale di contrasto ai cambiamenti climatici. Secondo la Fao e il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, le foreste catturano circa un terzo dell’anidride carbonica rilasciata ogni anno a causa della combustione di gas, petrolio e carbone. Se vogliamo evitare l’aumento delle temperature oltre il grado e mezzo, dobbiamo quindi esigere che ciò che resta delle foreste venga protetto, senza lasciare spazio a false soluzioni.