“Sono una ex portavoce del Movimento, ci avete tradito, mi fidavo di voi”, “i voti che avete preso qui non li rivedrete più. Non è una iattura, ma un dato di fatto”. Al tavolo permanente per il Contratto istituzionale di Sviluppo, a Taranto, gli attivisti e i rappresentati delle associazioni, che per anni hanno chiesto la chiusura dell’Ilva e hanno appoggiato il M5s, hanno contestato i ministri pentastellati presenti, a partire dal capo politico, Luigi Di Maio.