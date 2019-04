“Non c’è nessuna crisi, abbiamo troppe cose da fare, non perdiamo tempo. Dobbiamo ridurre le tasse e l’Iva. Siri è tranquillo, anche io”. Così Matteo Salvini, prima dell’incontro con Eduardo Bolsonaro. “La Raggi? Non ho tempo di rispondere agli insulti, mi dispiace come è ridotta Roma. Il Salva-Roma? C’è un sindaco che dice a un collaboratore di non avere il controllo della città: auguri”.