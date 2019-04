Alessandra Todde per le Isole, Chiara Maria Gemma per il Sud, Daniela Rondinelli al Centro, Maria Angela Danzì nel Nord Ovest e Sabrina Pignedoli nel Nord Est. Sono le cinque candidate capolista del M5s alle Europee, indicate dal capo politico Luigi Di Maio. La decisione sarà poi ratificata da un nuovo voto sulla Piattaforma Rousseau, dopo quelli per selezionare il resto dei candidati che seguiranno i nomi delle cinque capelista in ordine di preferenze raccolte nei voti online. “Qualcuno dice avete candidato 5 donne – dice Di Maio mentre le presenta, a roma – Io dico abbiamo candidato 5 eccellenze per la loro storia personale, cultura ed esperienza professionale. Rappresentano la meritocrazia che è un valore per il M5s. Il M5s vince ogni volta che ha dato la opportunità ai cittadini di farsi Stato”.

Alessandra Todde è una manager di Nuoro, amministratrice delegata della società informatica Olidata. “Olidata è una storia di sacrificio, di riscatto e di orgoglio della provincia italiana. Adesso è in grado di rialzare la testa con un grande progetto con il cuore in Europa – ha detto alcuni giorni fa al Corriere della Sera – È quello che deve fare l’Italia: con le sue eccellenze, la sua qualità e la voglia di riscatto il Paese può far sentire la sua voce per un’Europa diversa”. Chiara Maria Gemma è docente universitaria in materie pedagogiche, insegna in particolare all’università di Bari. Daniela Rondinelli che è stata tra le altre cose consigliera del Comitato Economico e Sociale Europeo. Maria Angela Danzì è una funzionaria pubblica, ha ricoperto vari incarichi come direttore generale in importanti Comuni italiani, tra i quali quello di Genova. Sabrina Pignedoli, giornalista del Resto del Carlino, ha seguito tutta l’inchiesta Aemilia e ora è consulente della commissione Antimafia.

“ContinuareXcambiare” è lo slogan scelto dal M5s per la campagna per le europee 2019. “E’ necessario dare una risposta concreta a un clima generale di rassegnazione e declino” è l’obiettivo del M5s che in depliant in distribuzione per i candidati del Movimento traccia anche in grandi linee del programma che, al primo punto, riporta “fermiamo la folle politica di austerità che blocca l’economia nazionale“. “Andiamo in Europa con le idee chiare – si legge ancora – Fermiamo la folle politica di austerità che blocca l’economia nazionale, contrastiamo la grande evasione ed elusione fiscale delle multinazionali, ridistribuiamo in tutti i Paesi europei i migranti che sbarcano in Italia e tuteliamo la nostra salute e i prodotti agroalimentari italiani. Ci troviamo di fronte a un cammino che può concretizzarsi se diamo continuità al processo di cambiamento già iniziato”.