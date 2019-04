Denaro depositato presso banche venete, due imprese e quote di società e 14 immobili in Veneto e Sardegna. L'indagine riguarda il riciclaggio internazionale e l'esercizio abusivo dell’attività finanziaria: tra gli indagati anche il commercialista dell'ex presidente della Regione Veneto Paolo Venuti e sua moglie. Dall'inchiesta emerge anche un elenco di numerosi imprenditori veneti che sarebbero ricorsi all’interposizione di società per evadere

Erano cinque anni che gli investigatori veneziani stavano cercando il tesoro di Giancarlo Galan, l’ex ministro, ex parlamentare di Forza Italia ed ex governatore del Veneto. Per questo avevano avviato rogatorie internazionali, alla caccia dei soldi delle tangenti che ruotavano attorno al sistema politico veneziano del Mose e della Regione Veneto. E oggi un sequestro di 12,3 milioni di euro è stato eseguito dalla Polizia economico finanziaria di Venezia, su ordine del Gip di Venezia. L’indagine riguarda il riciclaggio internazionale e l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, relativo, in parte, al reinvestimento all’estero delle mazzette incassate da Galan, ma che avrebbe portato ad altre scoperte interessanti. Ad esempio un elenco di imprenditori veneti che usufruivano di canali di investimento opachi. E un paio di studi di professionisti padovani che si sarebbero specializzati in affari finanziari all’estero, la cui natura e liceità deve ora essere verificata.

Nell’indagine sono coinvolte sei persone, tra cui due commercialisti nel ruolo di prestanome: uno di loro è il commercialista di Galan, Paolo Venuti. I finanzieri hanno seguito le tracce del supposto tesoro accantonato da Galan, ma hanno allargato il raggio dell’indagine grazie alla rogatoria in Svizzera. Hanno ricostruito un “giro” in diversi conti correnti esteri, scoprendo che poi le somme erano rientrate nella disponibilità degli imprenditori veneti, che le hanno utilizzate per effettuare investimenti, tra cui molti di natura immobiliare. In particolare, appartamenti di lusso a Dubai e fabbricati industriali in Veneto.

Otre a Venuti, commercialista di Galan e alla moglie Alessandra Farina, compaiono nel registro delle indagini i due colleghi di studio di Venuti, Christian e Guido Penso. Gli altri due indagati sono i professionisti svizzeri che avrebbero avuto il compito di tentare di occultare il denaro, Filippo San Martino e Bruno De Boccard.

I sequestri nell’indagine sul riciclaggio di tangenti del Mose riguardano denaro depositato presso banche venete, due imprese e quote di società e 14 immobili in Veneto e in Sardegna. La posizione più delicata sembra essere quella dei commercialisti che tra il 2008 e il 2015 avrebbero garantito, attraverso il loro studio professionale, l’intestazione fiduciaria di quote di una società veneziana di fatto riconducibile a Galan. Non si tratta però di una delle società citate nell’inchiesta sul Mose. Sarebbero stati i professionisti a mettere a disposizione conti correnti in Svizzera, intestati a società di Panama e Bahamas, gestiti da due fiduciari elvetici. Il giro del denaro porta da lì a un conto corrente di una banca a Zagabria, che risulta intestato alla moglie di un terzo professionista appartenente alo studio dei due commercialisti.

Dall’inchiesta emerge anche un elenco di numerosi imprenditori veneti che sarebbero ricorsi all’interposizione di società in paesi off-shore. Il “sistema” era stato utilizzato, secondo il rapporto redatto dalla Finanza e avvalorato dalla decisione del gip, dai professionisti esteri su larga scala per riciclare ingenti somme provenienti dall’evasione fiscale realizzata nel tempo.

I militari della Gdf hanno perquisito una società fiduciaria svizzera sequestrando una lista con i nomi di numerose società italiane che avevano affidato la gestione dei capitali derivanti dal “nero” ai professionisti. Ma i professionisti non avevano i requisiti per l’esercizio dell’attività finanziaria in Italia. Nonostante questo, avevano raccolto il denaro e lo avevano fatto transitare su conti esteri intestati a società olandesi, svizzere, romene, panamensi, di Curacao e delle Bahamas. Una di queste società era stata aperta tramite lo studio Mossak & Fonseca, un nome noto alle cronache perché emerso nell’ambito dei “Panama Papers”.