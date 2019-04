È questo lo scenario fotografato dagli ultimi sondaggi di Ixè per Huffington Post, che ha rilevato le intenzioni di voto al 1° aprile che risultano in controtedenza rispetto a quelli di Swg per La7. I Cinque Stelle al 19,1 con 5,1 punti in meno rispetto ai sondaggi di febbraio. Tra le forze di opposizione cala solo Forza Italia

La Lega è il primo partito in netta crescita, mentre il Movimento Cinque Stelle perde 5 punti in un mese e viene sorpassato dal Pd che ne guadagna oltre 4. È questo lo scenario fotografato dagli ultimi sondaggi di Ixè per Huffington Post, che ha rilevato le intenzioni di voto al 1° aprile che risultano in controtedenza rispetto a quelli di Swg per La7.

Il partito di Matteo Salvini si assesta al 31,2%, in crescita di oltre due punti rispetto al 29 registrato a febbraio. Un aumento che allarga il divario con l’altra forza di governo, il M5s, che arretra dal 24,2 al 19,1. La rilevazione è in linea con i risultati delle Regionali in Basilicata e rappresenta la prima volta dei Cinque Stelle sotto il 20% con un calo di 13,5 punti percentuali rispetto al 32,6 del 4 marzo 2018.

La costante diminuzione dei consensi, secondo Ixè, provoca il sorpasso da parte del Partito Democratico. Nel primo mese di gestione Zingaretti, i dem passando dal 18 al 22,6 per cento. Si tratta del miglior risultato dalle elezioni Politiche 2018, quando il Pd aveva raccolto il 18,7% dei consensi.

Tra le forze di opposizione il sondaggio registra un calo solo di Forza Italia (dal 10 all’8,7%) mentre aumentano +Europa (2,5), Liberi e Uguali (3,2) e soprattutto Fratelli d’Italia, che fa registrare un balzo dello 0,8% arrivando al 4,9 per cento.