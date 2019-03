Alla Camera, durante la discussione e la votazione degli emendamenti sul cosiddetto “codice rosso”, che ha lo scopo di tutelare e aiutare le vittime di violenza di genere, c’è stato un battibecco tra il deputato di Forza Italia, Giorgio Silli, e la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini: “Sono contrario alle femministe a orologeria, come quelle di Se non ora quando“. “Porti rispetto, quello che ha detto è molto offensivo” è stata la replica della ex presidente della Camera. “L’associazione che ha citato si occupa delle donne a 360 gradi”.