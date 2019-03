“Non dimenticherò mai gli ultimi giorni trascorsi insieme. Lei non era più la stessa, non usciva di casa se non con me”. Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone, si commuove ricordando la figlia morta suicida dopo la diffusione di un video porno in cui era protagonista insieme al fidanzato di allora, durante la conferenza stampa in Senato di presentazione della proposta di legge, voluta dal M5s, sul revenge porn. “Un provvedimento che colma una lacuna legislativa attraverso l’introduzione di un reato autonomo, che punisca la condotta di diffusione online di immagini a evidente sfondo sessuale senza il consenso dell’interessato” ha detto la prima firmataria, Elvira Evangelista. La pdl prevede un aumento delle pene e attività di prevenzione nelle scuole. “Non è possibile che il web e i social siano usati senza regole, come un vero e proprio far west’’, ha spiegato la senatrice, annunciando l’intenzione di introdurre “un’ulteriore aggravante se il soggetto rappresentato è un minore”.