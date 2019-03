Alla Camera è in corso la discussione e la votazione degli emendamenti al cosiddetto “codice rosso”. Il Pd presenta un emendamento che introduce il reato di revenge porn, sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, ma il M5s, attraverso la relatrice Stefania Ascari, si mette di traverso: “C’è già la nostra proposta di legge. Il tema è per noi talmente importante che riteniamo debba essere trattato con un percorso più approfondito”. Il riferimento di Ascari è alla proposta di legge, che vede come prima firmataria Elvira Evangelista, sul revenge porn in discussione in commissione Giustizia al Senato. A quel punto, però, Beatrice Lorenzin e Mara Carfagna attaccano i due partiti di maggioranza: “Dobbiamo intervenire ora, la vostra posizione è imbarazzante”. Alla fine la Camera ha sospeso la seduta, riunendo il comitato dei nove, per discutere dell’emendamento.