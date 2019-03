Visita di Papa Francesco in Campidoglio. Dopo un breve incontro e un colloquio con marito e figlio di Virginia Raggi, Francesco e la sindaca sono entrati nello studio di quest’ultima e si sono affacciati dal balcone che dà sui Fori Romani. I due si sono poi riuniti nello studio per un colloquio privato. A “Tutti si sentano pienamente coinvolti per raggiungere l’obiettivo di confermare con la chiarezza delle idee e la forza della testimonianza quotidiana le migliori tradizioni di Roma e la sua missione e perché questo favorisca una rinascita morale e spirituale della città” ha detto Papa Francesco a conclusione del suo discorso nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, sede dell’Assemblea Capitolina, davanti al sindaco di Roma Virginia Raggi, agli assessori della sua giunta e ai consiglieri comunali