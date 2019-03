Sono almeno sette i feriti causati dall’impatto di un razzo lanciato questa mattina da Gaza che ha colpito una costruzione nella comunità di Mishmeret a nord di Tel Aviv. Secondo i servizi di primo soccorso, citati dai media locali, tra i sette ci sarebbero una donna 59 anni e un’altra di 30. Feriti anche un uomo di 30 anni, una ragazzina di 12 anni, uno di 3 anni e un neonato di 18 mesi.

Tutti sono stati ricoverati nell’ospedale di Kfar Saba.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si trova negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano Donald Trump. Ieri in un’intervista televisiva aveva lanciato un nuovo monito precisando che non esiterebbe a rispondere con forza ad eventuali attacchi di Hamas, malgrado l’imminenza delle elezioni politiche del 9 aprile. Ipotesi ancor più probabile dopo che lo stesso Netanyahu, informato del lancio del razzo ha detto di voler rientrare immediatamente in patria. “Un attacco criminale contro Israele al quale reagiremo con tutta la forza – ha detto Netanyahu – vista la situazione di sicurezza ho deciso di accorciare la visita negli Usa. Tra poche ore vedrò Trump e subito dopo tornerò immediatamente in Israele per seguire la situazione da vicino”.

Nessuna organizzazione palestinese per il momento ha rivendicato la responsabilità del lancio del razzo. Annullata, in ogni caso, una conferenza stampa del leader di Hamas, Yahya Sinwar, che era prevista per questa mattina. Nel frattempo Israele ha chiuso i valichi di frontiera di Erez (persone) e Kerem Shalom (merci) con la Striscia fino a nuovo ordine. La decisione del Coordinatore delle attività di governo nei Territori (Cogat), il generale Kamil Abu Rukun, riduce anche l’area della zona di pesca a largo di Gaza.