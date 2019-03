Circa un centinaio di nostalgici del fascismo si è radunato al cimitero Monumentale di Milano per ricordare la formazione dei Fasci da combattimento, movimento nato il 23 marzo del 1919. Un evento criticato e contestato nei giorni scorsi non solo dall’Anpi ma anche dal sindaco Beppe Sala e poi autorizzata come commemorazione dal Questore di Milano. Proprio per questo antifascisti e Anpi hanno organizzato una contromanifestazione sempre davanti al cimitero. Presente anche l’esponente del Pd Emanuele Fiano: “Questa data deve essere ricordata come l’inizio di un’epoca terribile per il nostro Paese”