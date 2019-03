Dopo la proposta di dare la cittadinanza italiana al ragazzino di 14 anni nato in Italia da genitori egiziani che ha contribuito a salvare i propri compagni di scuola dal sequestro, sul bus, di Ouesseynou Sy, anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto sul tema ius soli, precisando che “il dibattito non è riaperto, non strumentalizziamo un caso singolo”. E alla domanda sulla possibile formazione di una sua lista politica è stato chiaro: “Smentisco le ricostruzione apparse sui giornali”.