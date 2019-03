“Se qualcuno sì è dimenticato dei risparmiatori, io no! C’è un silenzio sempre più imbarazzante da parte del ministro Tria sul Fondo per i truffati dalle banche. Adesso basta”. Così il senatore M5s Gianluigi Paragone, presidente designato dal M5s a presiedere la Commissione di inchiesta sulle banche, in un post in cui reclama: “Io e i risparmiatori vogliamo sapere a che punto siamo con i decreti attuativi!”.