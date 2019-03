“Il nodo navigator sul reddito di cittadinanza? Le regioni non remano contro, né vogliono rallentare il processo di attuazione del reddito. Chiediamo solo un confronto serio con il ministero e il Governo”. A rivendicarlo Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, al Ministero dello Sviluppo economico per incontrare il ministro Luigi Di Maio sul tema del reddito di cittadinanza. “Il problema non è il numero dei navigator, ma non creare discriminazioni, non vogliamo cittadini di serie A e di serie B”, ha aggiunto Toti. Parole condivise anche da Cristina Grieco, assessore al lavoro della regione Toscana e coordinatrice della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni: “Il problema dei navigator non se sono meglio 3mila o 6mila, ma il rispetto delle competenze delle Regioni”.