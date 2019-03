Stamattina da Skardu sono ripartiti gli elicotteri. Si sono fermati al Campo base dove hanno lasciato i soccorritori spagnoli e preso Alex Txikon e Francesco Ullah e raggiunto con loro il Campo 1. Ullah conosce bene il percorso che avrebbero dovuto fare Daniele Nardi e Tom Ballard sul Mummery e hanno perlustrato quindi tutta la zona, anche la parete del Kinshofer e raggiunto i 7100 metri. Non hanno però trovato nulla che potesse far pensare che Daniele e Tom possano essersi riparati in qualche parte del costone. E quindi sono tornati indietro.

Intanto Ali Sapdara si è arrampicato fino al Campo 1 per unirsi ad Alex. Stanno predisponendo i droni per perlustrare meglio la zona. Ogni possibilità verrà tenuta in considerazione. Il tempo è bello e loro stanno facendo tutto il possibile per rintracciare i due alpinisti e portarli a casa.

Le operazioni di ricerca di Daniele e Tom sono attualmente in corso. Appena avremo notizie le condivideremo con tutti voi, che in questi giorni ci state esprimendo vicinanza e supporto. Grazie di cuore. Pubblicato da Daniele Nardi su Lunedì 4 marzo 2019

Chi conosce Daniele sa che lui ha tutte le abilità necessarie per affrontare queste emergenze e che lui le stia mettendo in atto per sopravvivere a questa drammatica situazione. Dobbiamo solo poterli individuare quanto prima. Tutti ci crediamo. Fanno il tifo per loro anche chi non li aveva neanche sentiti mai nominare e che ora li amano.

In tanti hanno chiesto di poter fare qualcosa, anche economicamente. E’ stata quindi avviata una raccolta fondi per le spese dei voli e altro. In due giorni sono stati donati quasi 126mila euro. Un atto di affetto straordinario. Daniele è nel cuore di tutti noi. Di chi lo ha conosciuto direttamente o di chi ne ha solo sentito parlare. Tanti, dicono, di essere rimasti colpiti e affascinati da questa personalità coinvolgente e piena di voglia di vivere.

Qui la petizione