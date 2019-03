Migliaia di persone si sono scese in strada a Milano per la manifestazione nazionale antirazzista e contro le discriminazioni intitolata ‘People – prima le persone‘. Il corteo sta sfilando per le vie del centro e si concluderà in piazza Duomo, dove, intorno alle ore 17.30, è previsto un flash mob con la canzone ‘People have the power’ di Patti Smith, una grande catena umana e un dj set. Non sono previsti, invece, comizi o discorsi. Fra le personalità della cultura e dello spettacolo presenti anche Claudio Bisio: “Questa è l’Italia che mi piace”